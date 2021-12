Aperto il parcheggio di piazza della Libertà: i costi e i dettagli sugli abbonamenti

Finalmente è fruibile, il nuovo parcheggio di piazza della Libertà. Ma quanto costerà sostare nell'area agli automobilisti? La tariffa prevista è di 2 euro per la prima ora di sosta: fino all'ottava successiva si pagherà 1,50 euro e dalla nona ora in poi 1 euro.

Cinquanta centesimi l’ora, inoltre, il costo per i motocicli, mentre il prezzo degli abbonamenti va dai 70 euro agli 80 euro. Tariffa agevolata mensile di 70 euro, in particolare, per i dipendenti dei locali e degli uffici della zona, con la possibilità di scegliere anche la formula lunedì-venerdì dalle 7 alle 18.