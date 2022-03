Quartiere Italia, l'appello dei residenti: "Riaprire il nostro unico parco"

Un gruppo di residenti del Quartiere Italia, di Salerno, chiede la riapertura del parco situato in via Buongiorno, chiuso ormai da due mesi.

L'iniziativa

“Nel rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori e delle richieste da loro fatte, si chiede la riapertura dell'unico parco del quartiere, unica possibilità per bambini e anziani di avere uno spazio fruibile con verde e panchine” è l’appello degli abitanti che hanno organizzato un sit in per sabato 5 marzo alle ore 11. Aderiscono diverse associazioni del territorio, tra cui "Salute e Vita" ed "Help Tutela e Sostegno Consumatori".