Sicurezza, il Questore Conticchio in visita a Padula e Teggiano

Il Questore Giancarlo Conticchio continua le visite istituzionali nei comuni della provincia di Salerno per far sentire la presenza della Polizia di Stato in quelle realtà territoriali più lontane e periferiche. Ieri si è recato nei comuni di Teggiano e di Padula dove ha avviato una interlocuzione con le rispettive amministrazioni comunali.

Gli incontri

A Teggiano è stato calorosamente accolto dal sindaco Michele Di Candia, con il quale si è intrattenuto sulle problematiche della sicurezza, in un’ottica di partecipazione condivisa e di prevenzione dei reati. Nell’occasione, per uno scambio di saluti, si è incontrato con il Vescovo della Diocesi Teggiano – Policastro, Monsignor Antonio De Luca. Nel Comune di Padula ha fatto gli onori di casa la vice sindaco Caterina di Bianco; il Questore si è anche incontrato con i membri dell’associazione “Joe Petrosino” e ha visitato il museo della casa natale del Poliziotto di Padula naturalizzato americano.