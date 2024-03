Questura di Salerno, istituita “agenda prioritaria” per il rilascio del passaporto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

A partire da oggi, presso la Questura di Salerno, è stata istituita un’apposita “agenda prioritaria” per il rilascio del passaporto. La procedura per ottenere l’appuntamento con priorità è disponibile sul sito della Polizia di stato. Il nuovo canale di prenotazione è raggiungibile al link https://passaportonline.poliziadistato.it ed offre ai cittadini residenti nella Provincia di Salerno, che hanno la necessità di partire entro 30 giorni e non hanno trovato una data utile per presentare l’istanza attraverso l’agenda ordinaria, la possibilità di richiedere un appuntamento con priorità, tale da consentire di ricevere il documento di viaggio in tempi compatibili con le proprie esigenze. Il servizio è attualmente fornito solamente dall’Ufficio Passaporti della Questura e non dai Commissariati.All’atto della scelta della sede presso cui recarsi, verrà visualizzata una nuova finestra informativa, dove saranno indicati gli appuntamenti disponibili nelle successive due settimane. Fissata la data, è necessario stampare un modulo attestante la priorità, da firmare e consegnare presso l’Ufficio Passaporti della Questura situato in Piazza Amendola, insieme alla documentazione comprovante l’effettiva priorità e la data del viaggio. Nel caso in cui anche nell’agenda prioritaria non fossero disponibili appuntamenti utili per le esigenze dell’utente, il sistema indirizzerà un’ulteriore alternativa che consentirà di compilare e firmare un modulo da esibire allo sportello dell’Ufficio Passaporti della Questura, sempre insieme alla documentazione attestante la priorità. In questi casi, non verrà definita una data certa, ma il cittadino potrà presentarsi in questura, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle 14, ove verrà verificata la documentazione attestante la priorità e la richiesta verrà trattata in base all’esigenza rappresentata.In caso l’utente fissi un appuntamento attraverso i canali prioritari (per l’agenda prioritaria, peraltro, l’appuntamento non risulta cancellabile) e non dimostri la reale necessità, la pratica non andrà a buon fine e l’utente sarà invitato a fissare altro appuntamento attraverso l’agenda ordinaria.

La Questura di Salerno ha ampliato ulteriormente i giorni r gli orari di apertura al pubblico degli sportelli dell’ufficio Passaporti, secondo il seguente prospetto:

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 19;

Nella giornata del sabato dalle ore 9 alle 14;

gli utenti che devono ritirare il passaporto richiesto, potranno recarsi presso lo sportello nei seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00, nel pomeriggio del mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 ed il sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Si consiglia agli utenti di consultare frequentemente l’agenda online in quanto la stessa viene periodicamente implementata di nuove disponibilità di appuntamenti.

Infine, si ricorda che, l’art.20 del Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69 ha introdotto una importante modifica alla legge 21 novembre 1967 n.1185 recante “Norme sui passaporti”, con riguardo al rilascio del passaporto ai genitori figli minori. A seguito di tale modifica, per il rilascio del passaporto a favore di un genitore di figlio minore non è più necessario il consenso dell’altro genitore, viceversa il passaporto non potrà essere rilasciato nel caso in cui a carico del richiedente sia stato emesso un provvedimento inibitorio da parte dell’autorità giudiziaria. Tale provvedimento, che impedisce al genitore destinatario di ottenere il passaporto, può essere emesso dal giudice a domanda dell’altro genitore o del pubblico ministero, nei casi in cui vi sia concreto e attuale pericolo che questi possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli. La modifica, di fatto, determina una semplificazione del procedimento di rilascio del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio a favore dei genitori di figli minori. Resta ferma invece la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto al figlio minorenne.