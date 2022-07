Questura di Salerno, arrivati i 30 nuovi poliziotti per rafforzare i controlli nei comuni

Sono stati accolti dal Questore Giancarlo Conticchio i trenta poliziotti che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Salerno nell’ambito di un piano di potenziamento degli organici. Alcuni sono agenti già in servizio presso altre sedi, mentre altri hanno appena terminato il corso di formazione presso le Scuole di Polizia per Allievi Agenti ed inizieranno il proprio percorso professionale nella provincia salernitana. I poliziotti sono stati destinati in gran parte al potenziamento dell’attività di controllo del territorio, per intensificare al massimo la prevenzione in chiave di ascolto delle comunità. “Ciò in linea – fanno sapere dalla Questura - con gli intenti del Questore che ha da subito posto l’accento sull’importanza del tema dell’ascolto della cittadinanza e della necessità di fornire risposte efficaci ed incisive alla luce anche dei recenti fatti di cronaca relativi al fenomeno della cosiddetta “movida violenta”.

L'ultima rissa

Episodi di violenza che non riguardano solo Salerno ma anche la provincia: è infatti di questo week end l’episodio occorso a Nocera Inferiore di una rissa tra giovanissime ragazze.E risale a ieri la pronta risposta degli uomini del Commissariato di quella città che, guidati dal Dirigente- Vice Questore della Polizia di Stato Aniello Ingenito – sono riusciti ad identificare le protagoniste della rissa – tutte minorenni – e conducendo immediati accertamenti investigativi hanno denunciato le ragazze alla Procura della Repubblica per i minorenni di Salerno.La vicenda – attenzionata dalla Procura della Repubblica per i Minorenni - sarà ulteriormente analizzata per garantire maggiore sicurezza e partecipazione attiva alla vita sociale dei giovani, mettendo in campo incisive azioni sinergiche con quella stessa Procura.