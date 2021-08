Raccolta solidale per gli afgani, Salerno risponde: l'appello della Protezione Civile

Il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno guidato dal capitano Mario Sposito, infatti, ha aderito all'iniziativa regionale, invitando i cittadini generosi a prendere contatti con l'associazione per donare giocattoli, caricabatterie per cellulari, abiti per bambini, abiti per adulti e, in particolare, foulard grandi, gonne lunghe, leggins o pantaloni leggeri larghi, sandali e tuniche

Al via, anche a Salerno città, la raccolta solidale per gli afgani accolti presso il Covid Residence dell'Ospedale del Mare, a Napoli. Il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno guidato dal capitano Mario Sposito, infatti, ha aderito all'iniziativa regionale, invitando i cittadini generosi a prendere contatti con l'associazione per donare giocattoli, caricabatterie per cellulari, abiti per bambini, abiti per adulti e, in particolare, foulard grandi, gonne lunghe, leggins o pantaloni leggeri larghi, sandali e tuniche. Non saranno raccolti generi alimentari o materiale non in ottimo stato.

Come contribuire

I volontari della Protezione Civile, dunque, provvederanno a consegnare quanto raccolto alla Protezione Civile Regionale per far recapitare il tutto agli afgani approdati in Campania. Per contattare la Protezione Civile di Salerno ed accordarsi sulla consegna dei doni presso la sede di via Dei Carrari, adiacente al Comando della Polizia Municipale di Salerno, è possibile contattare i numeri 089663120/089663122/089663154 o inviare una mail a protezionecivile@comune.salerno.it