Conferimento di carta e cartone: a Pellezzano introdotto il sacco di carta per la raccolta

Rivoluzione per il conferimento di carta e cartone a Pellezzano: con la distribuzione dei nuovi kit per la raccolta differenziata, l’amministrazione comunale in accordo con Comieco, il Consorzio Nazionale che coordina e garantisce il riciclo di carta e cartone, introduce l’utilizzo del sacco di carta per la raccolta dei rifiuti in carta, cartone e cartoncino A tal proposito, mercoledì 15 Maggio, alle ore 17.30, in Aula Consiliare ci sarà la firma dell’accordo in presenza del sindaco Morra, del direttore generale Comieco Carlo Montalbetti e della “Pellezzano Servizi”. Nella circostanza verrà anche presentata una dimostrazione di come effettuare la nuova raccolta con il sacco di carta.

“Un ulteriore passo – ha detto il sindaco Francesco Morra – che la nostra Comunità compie, in difesa dell’Ambiente. Ringrazio il Direttore Generale Comieco Carlo Montalbetti, con il quale abbiamo subito raggiunto l’intesa per avviare questa rivoluzione nel conferimento di carta e cartone sul nostro territorio. Allo stesso modo, ringrazio il Vicesindaco con delega all’ambiente Michele Murino, sempre attento nella ricerca delle migliori soluzioni da adottare in tema di politiche ambientali per rendere la nostra Pellezzano sempre più pulita, accogliente e vivibile”. “Nella nostra qualità di amministratori locali – afferma il primo cittadino – abbiamo il dovere di individuare le migliori strategia da porre in atto per favorire la transizione ecologica in tutti i suoi aspetti e il processo di innovazione tecnologica e rivoluzione ambientale volto a sostenere l'economia e lo sviluppo nel rispetto dell'ambiente e della sua sostenibilità. In questa sede, sento il bisogno di ringraziare anche tutti i nostri concittadini, perché è grazie a loro e ai loro comportamenti responsabili se Pellezzano è riuscita a raggiungere elevate percentuali nella raccolta differenziata tale da consentire al nostro Ente il riconoscimento di importanti premi a livello nazionale”.

A partire da lunedì 20 maggio 2024, carta e cartone andranno quindi esposti fuori casa osservando una delle seguenti modalità:

- in sacchi di carta come quelli distribuiti dal Comune;

- all’interno di scatole in cartone di piccole dimensioni;

- compattati e legati con uno spago così che restino più ordinati evitando di disperdersi

Gli operatori della “Pellezzano Servizi” non ritireranno più eventuali conferimenti di carta e cartone nei sacchi trasparenti.