Salerno, rimosse le campane: parte il nuovo piano di raccolta del vetro

È partito questa mattina il nuovo piano per la raccolta del vetro sul territorio di Salerno. A dare il via ufficiale alla nuova campagna la rimozione della campana del vetro situata in via Roma, avvenuta in presenza del sindaco Vincenzo Napoli, dell'assessore all'Ambiente Massimiliano Natella e dell'amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet.

Campane rimosse

La rimozione delle campane su tutto il territorio salernitano, che si concluderà a stretto giro, rappresenta il primo passo del nuovo piano per la raccolta del vetro porta a porta, ultimo step della rimodulazione della raccolta differenziata nel suo complesso. "Per un misterioso meccanismo mentale - ha spiegato Napoli - le campane diventavano discariche a cielo aperto. Con la rimozione ed il nuovo piano contiamo di fare un ulteriore passo avanti per quanto riguarda i problemi legati alla raccolta differenziata. Il principio è uno: non concentrarsi sugli aspetti repressivi, ma collaborare tutti per la tutela e l'igiene. Città sporca? Salerno Pulita sta facendo uno sforzo eccezionale. Nei prossimi giorni, inoltre, porteremo in consiglio il regolamento per le guardie ambientali, che effettueranno ulteriori controlli sul territorio". "Una città turistica come Salerno - ha aggiunto Bennet - non poteva permettersi la presenza delle campane del vetro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nuova raccolta differenziata

I primi giorni saranno fondamentali per testare il nuovo calendario della raccolta differenziata, partito ufficialmente domenica sera. "La cosa che in una prima fase ci preoccupa di più - ha spiegato l'amministratore unico di Salerno Pulita Bennet - è l'inversione dei giorni di conferimento del non differenziabile. Quello che va precisato è che il giorno dell'indifferenziato non è il giorno in cui si può conferire tutto ma solo ciò che non è differenziabile". Pace fatta coi ristoratori della movida? "Noi siamo sempre stati in pace con loro. Certo, i cambiamenti vengono sempre vissuti male, ma loro stessi si sono resi conto da subito che è necessario fare una corretta raccolta differenziata. Il nuovo piano prevede anche iniziative per premiare i cittadini virtuosi attraverso dei buoni spesa che verranno rese note nei prossimi giorni. Sarà avviata, inoltre, anche la campgana di raccolta dei libri, che verranno poi riconsegnati ad associazioni e biblioteche. "L'obiettivo - ha sottolineato l'assessore all'Ambiente, Massimiliano Natella - è raggiungere il 65% della differenziata, abbassare la Tari e mettere in campo nuovi servizi, come lo spazzamento aggiuntivo delle aree della movida avviato venerdì".