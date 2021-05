Raccolta differenziata, la Regione acquista nuovi automezzi per Nocera e Pagani

A conclusione della gara destinata ai Comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti, per un importo di 1,3 milioni di euro, sono stati acquistati 20 automezzi. Il tutto rientra nel “Progetto Operativo per l’incremento della raccolta differenziata”

La Regione Campania ha attivato una serie di iniziative a sostegno dei Comuni tra cui l’acquisto di automezzi per rafforzare il sistema di raccolta differenziata. A conclusione della gara destinata ai Comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti, per un importo di 1,3 milioni di euro, sono stati acquistati 20 automezzi. Il tutto rientra nel “Progetto Operativo per l’incremento della raccolta differenziata”

I dettagli

Tra i destinatari anche due comuni salernitani, in particolare dell’Agro: 4 automezzi saranno destinati a Nocera Inferiore (un cabinato con scarrabile, gru e rimorchio, e 3 cabinati con compattatore); 3 a Pagani (2 cabinati con vasca Rsu e un cabinato con scarrabile, gru e rimorchio). Gli altri sono: 8 a Castel Volturno (tutti cabinati con vasca Rsu); 3 a Casandrino (2 cabinati con vasca Rsu e un cabinato con compattatore).

Il commento

"Si tratta - ha dichiarato il Vice presidente e assessore all'Ambiente Fulvio Bonavitacola - di un altro tassello della complessiva strategia regionale per aiutare i Comuni in difficoltà nel raggiungere adeguati livelli di raccolta differenziata".