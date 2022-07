Battipaglia, disagi nella raccolta differenziata: "Necessaria un'app informativa"

Un’app informativa al servizio dei cittadini di Battipaglia per agevolarli nella raccolta differenziata. È quanto contenuto nella mozione presentata dai consiglieri comunali Maurizio Mirra di Civica Mente, Gaetano Marino e Azzurra Immediata del gruppo Liberali e Solidali e Giuseppe Provenza del Gruppo Misto.

La mozione

“Nelle ultime settimane – affermano i consiglieri - si è assistito a numerose lamentele dei cittadini in merito alle nuove modalità di conferimento dei rifiuti. Il progetto di modifica del calendario di conferimento è stato, infatti, annunciato attraverso una campagna informativa realizzata eccessivamente a ridosso dell'effettivo avvio e non ha raggiunto tutta la cittadinanza, nonostante i costi non trascurabili sostenuti dall'amministrazione, e quindi dalla cittadinanza, nella relativa comunicazione”. Di qui la necessità, secondo i proponenti, di un’app informativa per verificare i giorni di conferimento, segnalare le situazioni di degrado e fornire le mappe sui punti di raccolta dei materiali speciali. “Ciò consentirebbe rapidità e capillarità nella condivisione di informazioni tra amministrazione e cittadinanza, come già suggerito nella precedente mozione in cui la minoranza consiliare spingeva per approfittare dei bandi messi a disposizione del Pnrr per la digitalizzazione dei servizi comunali”.