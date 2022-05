Raccolta differenziata a Salerno: i "facilitatori" consegnano nuovo calendario e lettera del sindaco

Sono iniziate oggi le operazioni di consegna, da parte dei facilitatori ambientali, della lettera che il sindaco Vincenzo Napoli ha indirizzato ai cittadini salernitani in vista dell'avvio del nuovo piano di raccolta differenziata e della campagna di comunicazione e di sensibilizzazione che accompagnerà le novità previste.

Carissime concittadine e carissimi concittadini, sono in arrivo importanti novita? per il servizio di raccolta rifiuti a Salerno. Alcuni cambiamenti sono ormai diventati necessari. Abbiamo avuto modo, infatti, anche grazie a tante segnalazioni che ci avete fatto pervenire, di verificare alcune criticita?. Queste osservazioni ci hanno permesso di programmare le modifiche piu? opportune, che ci consentiranno da subito di migliorare il servizio, il decoro urbano e la pulizia della nostra citta?. Saranno invertiti i giorni di conferimento di carta, cartone e cartoncino e del non differenziabile. Saranno tolte dalle strade le campane per il vetro, ormai sempre piu? spesso usate come luoghi di abbandono rifiuti, e sara? introdotta la raccolta porta a porta una volta a settimana. Lo stesso avverra? per gli abiti usati e gli altri materiali tessili. Infine, presso alcuni edifici pubblici comunali e scolastici, saranno installati contenitori per la raccolta dei piccoli RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Nelle prossime settimane riceverete la visita dei “Facilitatori ambientali”, personale appositamente formato e munito di tesserino identificativo che avra? il compito di: consegnare il nuovo materiale informativo (calendario e vademecum) e le attrezzature (mastelli e carrellati per il vetro). Le attrezzature avranno un codice identificativo. Agli edifici con un numero fino a quattro condo?mini si consegnera? il mastello monofamiliare e negli edifici da cinque condo?mini in su si procedera? alla consegna dei contenitori carrellati. chiarire dubbi e perplessita? sulle nuove modalita? di conferimento del vetro e sulla separazione dei rifiuti urbani. Qualora non siate presenti in casa al momento della consegna del mastello, vi sara? lasciata una cartolina indicante la sede e gli orari per il ritiro del kit a voi destinato. La nuova organizzazione, ideata grazie al contributo di Salerno Pulita, Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi), Coreve (Consorzio per il Recupero del Vetro) e il supporto degli altri sei Consorzi di Filiera, richiede collaborazione fattiva da parte di tutti: famiglie, aziende, attivita? commerciali. Abbiamo fatto investimenti importanti per mezzi e personale, cosa non semplice in un momento di risorse disponibili sempre piu? esigue. Sono certo che affronteremo il cambiamento con senso di responsabilita?, consapevoli che la tutela dell’ambiente dipenda tanto dai servizi messi in campo dall’Amministrazione Comunale quanto dal senso civico di ciascun concittadino. Sono certo che sara? “Una raccolta di successo!”. Salerno e? la casa di tutti noi. Amiamola e contribuiamo a tenerla pulita, giorno dopo giorno. Grazie