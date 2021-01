Raccolta differenziata, record a Fisciano: novità per il 2021

Si è tenuta questa mattina, a Palazzo di Città di Fisciano, la conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti nell'ambito della raccolta differenziata. Il 2019 ha visto il Comune premiato da Legambiente, nel mese di dicembre, come terzo classificato tra i migliori in Campania con 10-15 mila abitanti. Era stata infatti raggiunta una percentuale di differenziata dell'81,50%: dato aumentato di oltre 15 punti dal 2016 ad oggi. Nel 2020 la crescita è proseguita, raggiungendo l'83,13%. "Questo dato denota un grande rispetto per l'ambiente da parte di tutti i cittadini di Fisciano - ha affermato il sindaco Vincenzo Sessa - ma soprattutto ci consente di ottenere importanti risparmi grazie alla diminuzione delle tonnellate di rifiuti indifferenziati".

Le novità per il 2021

Il primo cittadino ha sottolineato l'importante lavoro svolto dagli operatori della Fisciano Sviluppo, impegnati in prima linea nel ritiro dei rifiuti durante l'emergenza Covid-19. "Gli obiettivi che abbiamo raggiunto fanno parte di una programmazione che insieme all'Amministrazione comunale stiamo portando avanti di anno in anno" dichiara Andrea Pirone, amministratore della società, che ringrazia inoltre maestranze e sindacati. Nel 2021 il Comune, insieme alla Fisciano Sviluppo, farà partire la campagna di comunicazione “Fisciano non rifiuta le buone maniere” per sensibilizzare ulteriormente ad una raccolta differenziata ottimale e ad un maggior senso civico. Inoltre, la distribuzione di kit per la raccolta differenziata sarà totalmente automatizzata: i cittadini potranno ritirarli autonomamente tramite tessera personale o bar-code sul cellulare. Verranno inizialmente installati tre distributori automatici nelle frazioni di Penta, Lancusi e Fisciano centro.