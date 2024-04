Raccolta differenziata, De Luca: "Salerno è un modello virtuoso"

"Negli anni passati c'era stato un calo di tensione per la raccolta differenziata, ma è stato ampiamente recuperato. Oggi la città di Salerno credo sia all'avanguardia nel Mezzogiorno ed è una delle prime in Italia con il 73% di differenziata”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del convegno "L'industria nazionale del riciclo di carta e cartone: le potenzialità del Meridione per un'economia sempre più circolare", organizzato questa mattina a Palazzo di Città.

Il commento

Per il governatore “si tratta di un risultato straordinario. Salerno Pulita, la società del Comune, sta facendo un lavoro molto importante. E' in corso un investimento per il potenziamento dell'impianto di compostaggio di Salerno che sarà portato a 40mila tonnellate, produzione di energia rinnovabile, davvero un modello da segnalare al resto del Paese". "La cosa importante - ha aggiunto De Luca proprio in merito al riciclo della carta - è che intorno alla raccolto della carta e cartone sia nato un sistema industriale di lavorazione della carta. Abbiamo delle industrie molto importanti nell'area salernitana. E' un modello davvero virtuoso: raccolta differenziata, civiltà, lavoro e investimenti industriali. Dobbiamo proseguire così, chiedendo ai nostri concittadini di avere il massimo di rispetto per l'ambiente"