Caccia ai trasgressori della differenziata: al via i controlli di Salerno Pulita nei week-end

Al via, da questa sera, un nuovo servizio di controllo del territorio di Salerno Pulita in collaborazione con il corpo della Polizia Municipale. Verifiche a tappeto e verbali salatissimo per chi, in pieno centro cittadino, abbandona rifiuti di ogni tipo.

L'obiettivo

Ogni fine settimana dalle 19 alle 22 gli operatori di Salerno Pulita controlleranno tutti i sacchetti abbandonati, risalendo ai responsabili e sanzionandoli. "È il momento di usare il pugno forte contro chi non rispetta le regole ma soprattutto la stragrande parte dei salernitani che, correttamente, effettuano la raccolta differenziata", osservano da Salerno Pulita.