Raccolta differenziata, multati altri incivili. La Fp Cgil: "C’è chi usa la città come una pattumiera a cielo aperto"

Ieri mattina, ancora una volta,gli agenti della Polizia Municipale di Salerno e il personale della Salerno Pulita hanno effettuato intensi controlli per verificare il corretto conferimento dei rifiuti in città. "Si conferma, purtroppo, la persistenza di un certo numero di cittadini e commercianti che continuano ad utilizzare il giovedì sera per il conferimento di ogni tipo di rifiuto, e quindi senza svolgere una corretta raccolta differenziata durante l’intera settimana" denuncia il segretario generale della Fp Cgil Antonio Capezzuto.

La denuncia

Per il sindacalista "è inaccettabile che ci siano ancora sacche di resistenza che provano sistematicamente a mettere in ginocchio la città, disprezzando ogni minima regola del vivere civile. Se parliamo di decoro delle nostre strade, dovremmo iniziare da quanto accade con l’abbandono indiscriminato di rifiuti il giovedì notte. A questi cittadini bisogna ricordare che la frazione non differenziabile è quella che incide maggiormente sui costi di smaltimento e quindi sulla Tari, a discapito di quanti civilmente invece svolgono il loro ruolo di cittadini di una comunità. Il cattivo conferimento, inoltre, incide sui ritmi della raccolta il venerdì mattina e i carichi di lavoro dei dipendenti, costretti a raccogliere sacchi di dimensioni sproporzionati". "Gli operatori della Polizia Municipale e della Salerno Pulita, che spesso sono oggetto di critiche feroci sui social, vanno invece ringraziati per il lavoro capillare e di sacrificio che continuano a svolgere sul territorio, a tutela del rispetto delle regole e del decoro cittadino" conclude Capezzuto.