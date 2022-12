Raccolta differenziata non rispettata in via Guercio: multati diversi condomini

Ancora incivili che non rispettano la raccolta differenziata a Salerno. Questa mattina gli operatori hanno controllato tutta via Luigi Guercio dove, nelle ultime settimane, si erano registrare numerose anomalie nel conferimento dei rifiuti.

La task force

All'interno della frazione non differenziabile di numerosi condomini è stata accertata la presenza di altro materiale come plastica, carta ed anche umido. Per i condomini in questione è scattata una sanzione per violazione della ordinanza comunale sulla raccolta differenziata.