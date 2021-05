Raccolta differenziata a Pagani, consegnati tre nuovi mezzi della Regione Campania

Sono giunti, questa mattina, a Pagani, tre nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti della Regione Campania. Si tratta di due porter Piaggio e un autoarticolato multifunzione con ragno e cabito.

L’iniziativa

Presenti presso il mercato ortofrutticolo di via Mangioni, Vincenzo Botta, della segreteria del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il dirigente UOD04 della Regione Campania, Francesco Prisco, e i due funzionari regionali, che hanno seguito le procedure, l’architetto Alessandro Scialoja e il dottore Antonio Vaccariello. Ad accoglierli l’assessore all’ambiente Giuseppe Campitiello, il sindaco Raffaele Maria De Prisco, il presidente del consiglio, Gerardo Palladino, che ha inizialmente seguito le procedure iniziali da assessore al ramo nel 2018. Si arricchisce quindi la nuova flotta mezzi che avrà a disposizione la società partecipata, Sam, nata dalle radici di Aspa, che si occuperà dell’ambiente e della manutenzione a Pagani. Oltre ad efficientare il servizio, i nuovi mezzi comporteranno inoltre l’abbattimento dei nuovi costi da affrontare per la società neonata. Si tratta del secondo step del “Progetto Operativo per l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani” della Regione Campania, destinato ai comuni con basse percentuali di raccolta differenziata, a cui il Comune di Pagani si è candidata nel 2018. Il programma straordinario prevedeva il supporto a 23 comuni, anche con la fornitura di attrezzature a supporto della raccolta differenziata.

Il commento

Soddisfatto l'assessore Campitiello: “In questi anni a Pagani le percentuali di raccolta differenziata sono aumentate notevolmente, passando da meno del 20% al 42%, ma ancora tanto c’è da fare per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano regionale dei rifiuti, mutuati da normativa europea. Ringraziamo la Regione per i mezzi giunti oggi a Pagani, che sicuramente daranno un apporto concreto al miglioramento del servizio di raccolta. Con la riorganizzazione della società cercheremo di efficientare tutti gli aspetti”