Valle dell'Irno, raccolta fondi con il trucco: scatta la denuncia ai carabinieri

Falsi volontari si aggirano in questi giorni per le abitazioni della Valle dell'Irno e prendono di mira soprattutto gli anziani. Si tratta di persone che si spacciano per Volontari della Pubblica Assistenza "Il Punto" Onlus di Baronissi, chiedendo un contributo per scopi umanitari. L'allarme lo lancia il Comune di Baronissi dando seguito, sulla propria pagina facebook, alla denuncia contro ignoti che l'associazione ha deciso di sporgere ai carabinieri.

I dettagli

Episodi sono stati accertati nei comuni di Castel San Giorgio e Mercato San Severino. L'Associazione ha già provveduto a presentare formale denuncia presso la Stazione del Comando dei Carabinieri di Baronissi. Il Punto precisa che non è in corso alcuna raccolta fondi, per scopi umanitari e/o di benificenza. "Invitiamo a diffidare da questi malviventi", aggiungono.