Muore in un incidente stradale a 24 anni: il cugino di Margherita annuncia una raccolta fondi per i funerali

"Il giorno di ferragosto è venuta a mancare un'altra mia cugina, Margherita Cannarile. Aveva solo 24 anni e purtroppo ha avuto un tragico incidente in moto. Margherita aveva da poco perso il suo papà e per aiutare la mamma ad affrontare un altro dolorosissimo lutto, stiamo facendo una raccolta fondi per sostenere le spese funerarie". Lo ha scritto a mezzo Facebook M.C., cugino della vittima 24enne che a Ferragosto ha perso la vita a Fratte.

"Appena possibile creeremo un post con link per la donazione", annuncia il cugino di Margherita che ha lasciato un vuoto incolmabile in quanti l'hanno conosciuta. La 24enne, originaria della Puglia e residente in provincia di Roma, è deceduta per via delle gravi lesioni riportate a seguito del sinistro avvenuto a bordo della moto su cui viaggiava con un salernitano. Tutti stretti attorno alla famiglia della ragazza.