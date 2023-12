Ingente furto ai danni di un'azienda, il sindaco di Ottati: "Al via la raccolta fondi per le vittime"

Scende in campo l'amministrazione comunale di Ottati, guidata dal sindaco Elio Guadagno, per dar una mano alle vittime del furto registrato nei giorni scorsi. Ignoti, infatti, hanno portato via un camion aziendale di una ditta che si occupa della vendita di materiale di costruzione, mezzi agricoli e di generi alimentari al dettaglio. Il danno ammonta a circa settantamila euro.

"A seguito dellingente furto subito dall’Azienda C.A.M.A. delle Famiglie D’Amato Luigi e Benito, viene promossa una raccolta fondi per ripartire - annuncia anche a mezzo social il primo cittadino, diffondendo le modalità per supportare gli imprenditori - Siamo una comunità e dobbiamo fare squadra".

Di seguito, le informazioni per contribuire: