Raccolta rifiuti, arrivano quattro stipendi arretrati per i lavoratori di Albanella

Arrivano gli stipendi arretrati per i lavoratori del settore rifiuti ad Albanella. La svolta grazie alla decisione assunta dal commissario prefettizio che si è avvalso del Codice degli Appalti per andare incontro alle esigenze delle maestranze ora impiegate dalla Gf Scavi (in precedenza dalla Sra), da ormai quattro mesi senza retribuzione.

Il commento

Una decisione definita importantissima della Fiadel: “Ringraziamo il commissario prefettizio Cledia Ardone e il vice commissario Luigi Vignes – sottolinea il segretario provinciale Angelo Rispoli – che hanno applicato l’articolo 3 del Testo Unico del Codice degli Appalti. In pratica il Comune, quale Ente appaltante, ha la possibilità di sostituirsi all’azienda per pagare i lavoratori, in questo caso ben quattro mensilità arretrate. Un gesto di grande sensibilità che ha permesso agli operatori ormai ridotti allo stremo di avere un minimo di ristoro, e nel contempo un segnale importante rispetto a situazioni simili in provincia di Salerno, dove episodi di pari responsabilità si contano sulle dita di una mano”. Da Rispoli, Fiadel e lavoratori infine “un plauso pubblico per la capacità professionale dimostrata. Attendiamo ora di conoscere le ulteriori determinazioni per il prosieguo dell’appalto”.