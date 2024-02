Raccolta rifiuti, i salernitani promuovono i nuovi servizi di Salerno Pulita

I salernitani promuovono i nuovi servizi di Salerno Pulita. E’ quanto emerge dal sondaggio di gradimento effettuato con l’app Junker, nel periodo 22 dicembre 2023-23 gennaio 2024.

I risultati

Più di tutti, con il 94,97%, è piaciuto il servizio del Centro di raccolta mobile, grazie al quale il sabato mattina è possibile disfarsi nel proprio quartiere di piccoli apparecchi elettrici ed elettronici, abiti, scarpe, pento-le, olio vegetale esausto, pile e farmaci scaduti e ricevere la fornitura trimestrale di buste di plastica per il mul-timateriale e il non differenziabile e quella semestrale di sacchetti di carta per la raccolta di carta e cartoncino. Promossa anche l’installazione dei cestini per le deiezioni canine che tra soddisfacente e molto soddisfacente ha raggiunto il 57,52%. Bene pure la rete di raccolta dell’olio, con l’installazione di totem nei parchi pubblici recintati, che soddisfa il 50,28% di coloro che hanno risposto al questionario. Soddisfazione molto più alta (85,22%) per i punti fissi di raccolta dei piccoli Raee, installati in alcuni uffici pubblici comunali e nelle scuole cittadine. Il 60,62% degli utenti ha gradito poi l’installazione delle barriere automatiche ai Centri di raccolta comunale 2Fratte” e “Arechi”, che consentono l’ingresso soltanto ai residenti in possesso della card di Salerno Pulita o del codice fiscale. Bocciata, invece, l’attività di controllo effettuata insieme alla polizia municipale e alle guardie ambientali, fermatasi al 25%. Per quanto riguarda le due attività principali di Salerno Pulita, la raccolta porta a porta dei rifiuti soddisfa 7 utenti su 10, raggiungendo il 69,11% di gradimento e mettendo a segno un incremento dell’1,43% rispetto allo scorso anno. Lo spazzamento delle strade, invece, registra ancora una percentuale elevata di utenti per niente soddisfatti (48,11%) rispetto al 51% di molto soddisfatti, soddisfatti e poco soddisfatti. Nel confronto con il sondaggio relativo all’anno 2021 – quando agli utenti fu sottoposta la stessa domanda – si evidenzia un incremento di 6,7 punti percentuali. Segno che, come per la raccolta dei rifiuti negli ultimi due anni, anche per lo spazzamento è iniziato il recupero di efficienza.

Bennet: "Ampio gradimento"

“Salerno Pulita - ha commentato l’amministratore unico Vincenzo Bennet - ha ormai assunto una dimensione industriale e come tale punta ad avere il massimo grado di soddisfazione della clientela. I nostri “clienti” sono gli utenti che pagano la Tari. Rilevo con soddisfazione che i nuovi servizi hanno riscontrato un ampio gradimento, come pure la raccolta che è in aumento rispetto al sondaggio precedente. E’ ancora basso, invece, il gradimento per il servizio di spazzamento che, però, è in miglioramento rispetto alle precedenti rilevazioni. Così come per la raccolta – ha concluso Bennet – chiediamo la collaborazione dei cittadini. Se le strade si sporcano di meno sarà più facile mantenerle pulite. Tutti insieme possiamo farcela.”