Raccolta umido a Salerno, nuovi controlli: scattano numerose multe

Proseguono i controlli sul contenuto dei sacchetti conferiti nella giornata della raccolta dell'umido a Salerno. Sanzioni in arrivo per numerosi trasgressori – fa sapere Salerno Pulita - individuati grazie al lavoro degli operatori con la collaborazione della Polizia Municipale di Salerno e delle Guardie Ambientali. Questa mattina i controlli hanno interessato la zona di Via Capone ma stanno continuando su tutto il territorio cittadino.