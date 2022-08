Raccolta vetro, il sindaco: "Con la rimozione delle campane microdiscariche diminuite"

"Percentuale di raccolta del vetro in crescita e progressiva scomparsa delle microdiscariche". Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, traccia un bilancio del primo mese della "nuova" raccolta differenziata sul territorio parlando di "riscontri incoraggianti" soprattutto per quel che riguarda la raccolta del vetro.

Addio campane

È in corso, infatti, la rimozione delle campane per la raccolta del vetro dal territorio cittadino, avviata nelle scorse settimane. "Contestualmente - spiega Napoli - è stato disposto un servizio speciale di pulizia e sanificazione per ripulire da ogni detrito e residuo le zone in precedenza occupate dalle campane medesime".