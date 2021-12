Vettura in fiamme sul raccordo Salerno-Avellino: paura tra gli automobisti

Momenti di tensione, nel primo pomeriggio di oggi, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino (in direzione Salerno) dove un’automobile (Peugeot 308) è stata avvolta dalle fiamme per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, mentre il personale dell’Anas ha provveduto a mettere in sicurezza l’area per garantire la regolare circolazione veicolare. Fortunatamente non risultano feriti.