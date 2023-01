Raccordo Salerno-Avellino, Cirielli (FdI) annuncia la ripresa del progetto

“Dopo anni, finalmente riprende la corsa per realizzare il progetto di trasformazione in autostrada del raccordo Salerno-Avellino”. Lo annuncia il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli che, questa mattina, ha incontrato il viceministro delegato delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Galeazzo Bignami, che gli ha dato rassicurazioni al riguardo.

L'impegno del Governo Meloni

“Un progetto - spiega Cirielli - che i precedenti governi di sinistra non avevano forse seguito con particolare cura per portarlo a compimento e che ora potrà passare alla fase esecutiva, disponendo delle necessarie coperture finanziarie. Sarà mia cura seguire passo per passo i prossimi step. Si tratta di un’opera infrastrutturale strategica che migliorerà la sicurezza, la viabilità e l’accessibilità alle aree interne” conclude il vice ministro salernitano.