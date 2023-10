Addio a Fulvio Maffia: il messaggio di cordoglio del gruppo "Radici"

Il gruppo “Radici” di Bracigliano, composto dai Consiglieri Franco Angrisani (capogruppo), Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Campanella, esprime "profondo cordoglio e vicinanza" alla famiglia Maffia per la scomparsa di Fulvio Maffia, direttore del Conservatorio Statale “Giuseppe Martucci” di Salerno.

Il messaggio

“Una perdita che ci addolora molto – hanno detto i consiglieri del gruppo “Radici” – il Maestro Maffia è stato una figura di spicco e di elevato spessore e valore artistico nel panorama della musica sia a livello nazionale che internazionale. Un professionista serio, contraddistinto da sempre per la grande passione che nutriva nei confronti della musica. Bracigliano – ricordano i Consiglieri di “Radici” – che possiede una ricca tradizione in materia musicale, ricorda con affetto e stima le esibizioni del Maestro Maffia, che in diverse occasioni ha anche collaborato con i maestri e gli artisti musicali del nostro territorio. Il nostro pensiero va alla famiglia e ai tanti allievi che vedevano in questa figura un perno e principale punto di riferimento per l’insegnamento dell’arte della musica”.