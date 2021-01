Raffiche di vento a Salerno, cade un albero in via Nizza: sfiorata un'auto

Violenti raffiche di vento si stanno abbattendo, in queste ore, anche sulla città di Salerno. C’è preoccupazione tra i cittadini per il possibile cedimento di alberi lungo le strade del capoluogo o di smottamenti sulle zone collinari.

La paura

Oggi pomeriggio un albero, infatti, è caduto nella centralissima via Nizza, nel pressi dello stadio Vestuti, sfiorando un’automobile parcheggiata. Soltanto pochi giorni fa un altro fusto di grosse dimensioni è crollato in via Posidonia, a Torrione, davanti alle attività commerciali della zona. Fortunatamente, questi cedimenti, non hanno provocato finora alcun ferito.