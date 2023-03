Raffiche di vento a Salerno: cade controsoffittatura al Crescent, container si ribalta al porto

Momenti di tensione, nel pomeriggio di oggi, a Salerno, a causa delle forti raffiche di vento che hanno creato qualche danno in città. Paura, in particolare, all’interno del porto di Salerno, dove il forte vento avrebbe ribaltato alcuni container, fortunatamente senza provocare feriti. Al Crescent - come mostrano le foto dei Figli delle Chiancarelle - si sono staccati dei pezzi di controsoffittatura in cartongesso dal solaio della galleria, che fortunatamente non hanno colpito nessuno.

I danni

Molti rami si sono staccati, invece, dalle palme che abbelliscono il lungomare della zona orientale del capoluogo, da Torrione a Pastena, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e anche alcuni addetti dell’ufficio pubblica incolumità del Comune. Si è temuto il peggio, nel Quartiere Europa, dove un albero di grosse dimensioni si è abbattuto su un’automobile parcheggiata in Largo Amedeo Moscati; un altro albero è caduto, invece, in via Paolo De Granita (foto in basso di Rita Peluso). Episodi simili si sono verificati anche in altri quartieri del capoluogo. Presi d’assalto i telefoni dei vigili del fuoco e della polizia municipale.