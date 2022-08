Giovane si tuffa in acqua e scompare nel nulla: tensione a Capaccio, poi il ritrovamento

Attimi di apprensione, in questo Ferragosto, in spiaggia, a Capaccio Paestum, dove una turista del napoletano di 19 anni, dal primo pomeriggio, aveva fatto perdere le sue tracce. Dopo essere stata vista in acqua in località Licinella, la ragazza sembrava scomparsa nel nulla.

Il lieto fine

Guardia Costiera e vigili del fuoco, dunque, hanno avviato le ricerche per mare e per terra. Poi, il lieto fine; la 19enne è stata ritrovata in un lido poco distante dall'arenile dove si era recata con la famiglia: allarme rientrato.