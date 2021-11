Ragazzina azzannata da un cane in via Trento: accertamenti in corso

Attimi di tensione, in tarda mattinata, in via Trento, all'altezza della farmacia Pavese. Una ragazzina di 14 anni di rientro a casa, dopo la scuola, è stata azzannata alle gambe da un cane sfuggito al controllo della proprietaria che non avrebbe neppure prestato soccorso alla minore ferita, come riporta Salernonotizie.

In corso, le indagini da parte della Polizia Municipale per far luce sull'accaduto e rintracciare la responsabile del fatto.