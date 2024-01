Ragazzina rapita all'uscita da scuola, poi rilasciata: si indaga su possibili violenze

La Procura di Salerno sta indagando su un presunto rapimente che, nei giorni scorsi, si sarebbe verificato in un comune della Piana del Sele. Lunedì mattina - riporta La Città - una ragazzina di 12 anni sarebbe stata incappucciata e portata via con la forza da ignoti mentre usciva da scuola. Poi, sarebbe stata lasciata davanti al Cimitero degli Inglesi di Montecorvino Pugliano dove, successivamente, la madre è andata a prenderla per condurla all’ospedale di Battipaglia.

Le indagini

E, presso il nosocomio, sarebbe stata sottoposta ad una visita ginecologia dove sarebbero stati riscontrati elementi che lascerebbero ipotizzare una pregressa violenza sessuale. Sembrerebbe che a maggio scorso la 12enne sarebbe già stata sequestrata allo stesso modo. In quella circostanza fu il nonno ad andare a prenderla. Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire l’intricata vicenda e il pm potrebbe chiedere l’incidente probatorio per ascoltare la testimonianza della minore.