Ragazzo costretto a girare tre ospedali prima di essere assistito: la famiglia presenta esposto

Una vera e propria odissea sarebbe stata vissuta, il 2 giugno scorso, da un ragazzo di Agropoli che, dopo aver avvertito dolori e un anomalo gonfiore ad una gamba, ha dovuto girare ben tre ospedali prima di ricevere la necessaria assistenza.

Il racconto

Secondo quanto denunciato in una nota dai genitori, il padre del ragazzo lo ha condotto, alle ore 16.15, al locale presidio ospedaliero. Soltanto che c’era di turno solo un medico di guardia insieme ad una infermiera che provvedeva alla registrazione dei pazienti. Dopo una breve visita, non possedendo la strumentazione adeguata, hanno invitato, intorno alle 17, il giovane e il padre e recarsi all’ospedale di Vallo della Lucania, situato a circa 40 km di distanza. Dopo l’accesso al pronto soccorso vallese, anche qui, dopo una visita generale, il personale sanitario hanno invitato il paziente a recarsi presso un presidio con più alta specializzazione per mancanza degli specialisti del ramo (chirurgia vascolare/flebologia specialistica). E così, nonostante la sofferenza del paziente, il padre lo avrebbe trasportato al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, lontano 90 km, dove sono giunti intorno alle 19.15 della sera. Dopo il triage di rito, è stato necessario attendere fino alleore 24,00 circa, prima che il paziente venisse sottoposto ad una consulenza di Chirurgia vascolare, agli esami emato-clinici, ad una visita generale che, paradossalmente, escludendo patologie acute, si è conclusa con la dimissione e il consiglio di un approfondimento specialistico presso un centro trombosi per il paziente “senza una certezza diagnostica e senza un indispensabile indicazione terapeutica” si legge nella nota.

L'esposto

I genitori hanno presentato un esposto alle autorità preposte per valutare se e come, dovessero rilevarsi profili omissivi e ipotesi di reato. L’episodio è stato segnalato anche al governatore della Campania De Luca e al presidente della Provincia Alfieri.