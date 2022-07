Azzannati da un Rottweiler, a Pontecagnano: due fratellini feriti, accertamenti in corso

Dramma a Pontecagnano, oggi pomeriggio: per cause da accertare, un Rottweiler è fuggito dal recinto in cui si trovava e ha azzannato due fratellini di 11 e 13 anni. Il cane non mollava la presa, tanto che sono intervenuti dei passanti muniti di mazze per tentare di liberare i malcapitati.

Il tentativo di fuga

Uno dei due ragazzini ha provato a fuggire anche salendo sul cofano di un'auto. Il fratello maggiore ha subito ferite più gravi. Attimi di forte tensione: sul posto, la Polizia Municipale. Accertamenti in corso.