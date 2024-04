Atti osceni in luogo pubblico, ad Eboli. Un giovane, infatti, sarebbe uscito dal camerino di un esercizio commerciale del centro Le Bolle, completamente nudo, mostrando i genitali a due minori.

La denuncia

Fermato, il ragazzo ora è accusato di atti osceni in luogo pubblico e di atti contrari alla pubblica decenza, come riporta La Città. Accertamenti in corso.