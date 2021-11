Rubava auto e cambiava vestiti per sfuggire alle ricerche: baby ricettatore nei guai ad Eboli

Un ragazzo ebolitano, baby ricettatore, è finito nei guai dopo essere stato raggiunto da un'ordinanza cautelare emessa dal gip presso la Procura minorile di Salerno.

Le indagini

Ha 17 anni ed è accusato di aver compiuto furti sulla spiaggia e nelle auto dei turisti, sul litorale in zona Laura, a Capaccio Paestum. I carabinieri lo hanno fermato in zona Campolongo e lo hanno trovato a bordo di un’auto che il ragazzo aveva rubato. Il 17enne è stato affidato ad una comunità. Le indagini hanno appurato che il ragazzo, dopo aver commesso furti, cambiava gli indumenti indossati nell’auto rubata, allo scopo di non essere riconosciuto.