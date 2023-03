Choc nel quartiere Carmine a Salerno, ragazzo precipita dal quarto piano di un palazzo

Dramma, questa mattina, in via Carmine a Salerno, dove un ragazzo è precipitato dal quarto piano di un palazzo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le volanti della Polizia di Stato per gli accertamenti del caso: non si esclude la pista del tentato suicidio. Il giovane, che è ancora vivo ma in gravi condizioni, è stato condotto d'urgenza dai sanitari del 118 al "Ruggi d'Aragona".

In aggiornamento