Rai 3, ad "Amore Criminale" la storia di Nunzia uccisa dal marito

Il femminicidio di Nunzia Maiorano, uccisa a 41 anni dall'ex marito a Cava de' Tirreni, è al centro della sesta puntata di "Amore Criminale", condotto da Emma D'Aquino, in onda giovedi' 21 dicembre alle 21.20 su Rai 3.

La storia

Dopo quindici anni di violenze e un matrimonio infelice, Nunzia chiede la separazione e si trasferisce a casa di sua madre. Non interrompe del tutto i rapporti con il marito, perchè ogni mattina torna a casa per prendersi cura dei figli maggiori rimasti a vivere con il padre. La mattina del 22 gennaio 2018, dopo una violenta lite con il marito, Nunzia viene uccisa da lui davanti all'anziana madre e al figlio piccolo. L'ex marito e' stato condannato per omicidio a 30 anni di carcere. La condanna e' stata confermata in appello e oggi il processo è chiuso. "Amore Criminale" è un programma realizzato in collaborazione con l'Arma dei carabinieri e la polizia di Stato e con il patrocinio della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.