Raid vandalico alla Cgil: la solidarietà di Conte, Zambrano e Gambardella

Ondata di soldiarietà nei confronti della Cgil di Salerno dopo il raid vandalico ai danni della sezione della Filt all'interno della stazione ferroviaria.

Conte: "Atto vergognoso"

A confermare la sua vicinanza al sindaco il deputato di Liberi e Uguali Federico Conte: "Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza alla Filt-Cgil di Salerno e della Campania, nelle figure di Gerardo Arpino e Amedeo D’Alessio, per il vergognoso atto vandalico di questa notte ai danni della sede sindacale all'interno della stazione ferroviaria di Salerno. È l’ennesimo raid verso il sindacato sul territorio regionale. Si tratta di episodi gravi, che non vanno sottovalutati e per questo chiediamo agli inquirenti e alle forze dell’ordine la massima attenzione, sia per l’individuazione dei responsabili e della matrice, sia per la vigilanza e la protezione sull'attività sindacale, che è un cardine della nostra democrazia”.

Zambrano e Gambardella (Più Europa)

Anche i candiati capilista alla Camera ed al Senato di Più Europa, Manuela Zambrano e Bruno Gambardella, hanno commentato l'accaduto: "Il raid vandalico che qualche notte fa ha provocato la devastazione della sede Filt CGIL di Salerno ci indigna e ci preoccupa. I sindacati sono presidi di partecipazione consapevole e attiva dei lavoratori: chi li attacca con questi metodi brutali colpisce al cuore la democrazia. Alla CGIL salernitana e campana va tutta la nostra vicinanza e solidarietà. In questa campagna elettorale non sono mancati purtroppo gli approcci aggressivi di alcuni esponenti politici che, mettendo in discussione il rispetto delle idee altrui incoraggiano atti come quelli accaduti a Salerno. Da +Europa un appello ai politici italiani, a qualsiasi livello e in ogni sede: teniamo i toni bassi e parliamo delle proposte importanti per gli italiani. Serietà e sincerità: questo deve accompagnarci in questa ultima settimana di questa campagna elettorale, per offrire agli italiani la possibilità di maturare una scelta davvero consapevole".