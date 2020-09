Grosso ramo si spezza e cade in strada a Torrione: tanta paura

Tanta paura a Torrione, in via Nicola Granati. Nella tarda serata di ieri, un grosso ramo si è staccato da un albero ed è finito in strada, tra l'incredulità dei passanti.

I dettagli

Per fortuna in quel momento nessuna persona era presente nell'area poi transennata. Sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, su segnalazione dei residenti spaventati dal rumore provocato dalla caduta del grosso ramo. Solo per circostanze fortuite, nessun bambino si trovava in prossimità dell'albero, intento a giocare.

Gallery