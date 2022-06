Ramo cade su autobus a Salerno, Udicon: "Situazione ingestibile, intervenga il Comune"

Dopo la caduta di un grosso ramo di un albero su un autobus di linea a Salerno, l’U.Di.Con (Unione per la difesa dei consumatori) Regione Campania che ha inviato una lettera con richiesta di chiarimenti e di immediati provvedimenti al Comune di Salerno, Ufficio Verde Pubblico, al Settore Attività Produttive - Settore Ambiente e alla Regione Campania.

La denuncia

“E’ purtroppo solo l’ultimo caso segnalato – ha dichiarato il Vicario Anna Della Mura – la situazione sta diventando sempre più ingestibile su tutto il territorio cittadino. Quotidianamente arrivano ai nostri uffici segnalazioni di alberi visibilmente piegati e quindi pericolanti, rami sporgenti e aiuole incolte.Condizione, riteniamo, di estremo rischio per la cittadinanza che riguarda molte delle zone centrali del capoluogo come la Lungoirno, il Trincerone, Piazza della Libertà. Aree che dovrebbero rappresentare la porta d’ingresso e quindi il biglietto da visita della città, lasciate invece in uno stato di incuria inaccettabile. Condizione che è amplificata nelle aree periferiche e di minor transito dove la vegetazione incolta ormai è diventata padrona della strada con un’ulteriore conseguenza, il proliferare di insetti, ratti e blatte che rappresentano anche un pericolo per la salute dei cittadini in un periodo dell’anno, quello estivo, in cui per ovvii motivi si tengono aperti balconi e finestre. Chiediamo un intervento immediato prima che la situazione diventi irreversibile e comporti danni a persone e mezzi”