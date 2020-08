Randagismo, Cirillo (M5S) “Numero verde operativo H24 per gli animali abbandonati”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Anche se la stagione estiva tende al termine è ancora diffuso come ogni anno il fenomeno dell’abbandono degli animali. Ricordo a tutti che, grazie al contributo del M5S, è stata approvata la legge regionale sul randagismo per cui chiunque trova sul territorio campano un animale ferito, avvelenato o incidentato, può chiamare il numero verde di pronto soccorso veterinario 800.178.400, operativo h24 per attivare il servizio di recupero dell'animale affinché venga cosi salvata una vita”. Ad affermarlo è il consigliere regionale Luigi Cirillo, che giovedì a Mariglianella e venerdì a Palazzo Venezia a Napoli avrà un incontro con le associazioni animaliste della Campania. “Occorre lavorare ancor più forte sui temi della sterilizzazione cani e dei gatti, sulla istituzione delle oasi feline, il bonus per l'adozione e per il mantenimento e cura di cani padronali per famiglie a basso reddito”