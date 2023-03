Rapina a mano armata in un bar-tabacchi di Atena Lucana Scalo: nonnina mette in fuga i malviventi

Rapina a mano armata in un bar-tabacchi di Atena Lucana Scalo, nella tarda serata di ieri. Due persone con volto coperto, armate di pistola, presumibilmente giocattolo, si sono fatte consegnare il denaro in cassa dal proprietario, ma, dopo essersi impossessati di pochi euro, sono immediatamente fuggiti per via delle urla di un'anziana, familiare del titolare dell'esercizio, presente sul posto.

Gli accertamenti

Sul luogo, i carabinieri di Sala Consilina: preziose, come sempre, risultano le immagini della videosorveglianza, per l'identificazione dei responsabili del colpo. Si indaga.