Rapina a mano armata in una ricevitoria di via Posidonia: caccia al malvivente

Rapina a mano armata in una ricevitoria di via Posidonia, a Salerno. Un uomo avrebbe minacciato con pistola e coltello il titolare dell'esercizio, facendosi consegnare l'incasso di circa 2000 euro, per poi dileguarsi. si è fatto consegnare l’incasso.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, le forze dell'ordine per risalire all'identità del rapinatore.