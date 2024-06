Terrore nella notte, madre e figlio rapinati e picchiati dai ladri

Notte di terrore, quella trascorsa tra lunedì e martedì, per un’anziana che vive con il figlio nella frazione Spiano di Mercato San Severino. Una banda di malviventi, con il volto coperto, ha fatto irruzione all’interno della loro abitazione per mettere a segno una rapina.

La dinamica

Da quanto si apprende erano alla ricerca della cassaforte. E così, per farsi consegnare il denaro, avrebbero picchiato la donna e poi anche il figlio con un bastone, prima di darsi alla fuga con un bottino superiore ai mille euro. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno ascoltato la testimonianza delle due vittime della rapina ed effettuato i rilievi di rito per provare a rinvenire elementi utili all’identificazione dei banditi. La donna, successivamente, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.