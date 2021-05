Rapina nell'armeria: sfondato l'ingresso, raid nella notte a Salerno

E' accaduto in via Guerdile. L'auto utilizzata come "ariete" è stata poi data alle fiamme. E' accaduto ieri notte. I vigili del fuoco sono stati allertati dai residenti che hanno fatto scattare l'allarme

Tanta paura nella notte, in via Guerdile, a Salerno: i banditi hanno sfondato l'ingresso di un'armeria, hanno fatto irruzione e hanno portato via il bottino.

I dettagli

Hanno utilizzato un'auto come "ariete" per mettere a segno il proprio blitz. L'auto è stata poi data alle fiamme, probabilmente con un duplice obiettivo: distrarre e coprire la fuga ma anche cancellare le tracce. Sul posto sono immediatemente giunti i vigili del fuoco ma anche le forze dell'ordine, tutti allertati dalle telefonate d'allarme dei residenti. Indagini in corso.