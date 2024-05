Rapina a mano armata, a Cava de' Tirreni, sul ponte di via Atenolfi: qualche giorno fa, un uomo, infatti, avrebbe minacciato con una pistola un noto medico cavese, intimandogli di consegnargli la sua auto di grossa cilindrata. La vittima, secondo quanto riporta La Città, non ha opposto resistenza: indagini in corso, dunque, per risalire all'identità del malvivente.