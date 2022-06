Rapina in banca a Salerno, mistero sulle telecamere inattive

Proseguono le indagini per fare luce sulla rapina verificatasi all’interno della Banca Campania Centro, situata nel quartiere Mercatello a Salerno.

I punti oscuri

Gli inquirenti vagliando tutte le piste per poter risalire all’identità del rapinatore che da solo, con indosso una parrucca ed armato di pistola, si è fatto consegnare un “plico” da 100 mila euro. Una richiesta specifica, quella di quest’ultimo, che insospettisce e non poco gli agenti della Polizia di Stato. Così come resta il mistero sulla presunta inattività delle telecamere della banca al momento della rapina. Per questo, ora, le attività investigative si stanno concentrando sui filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.