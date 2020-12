Rapina a mano armata in banca, a Teggiano: caccia ai malviventi

Rapina nella banca Monte Pruno a Pantano di Teggiano. Due malviventi a volto coperto e con un accento non riconducibile a questo territorio hanno fatto irruzione nella filiale, armati di pistola, dinanzi ad alcuni clienti. In pochi minuti, i rapinatori si sono fatti consegnare il denaro in cassa, strattonando uno dei dipendenti, per poi fuggire con il bottino.

Fortunatamente, nessun ferito. Sul posto, gli agenti del Comando di Polizia Municipale e i carabinieri. Si indaga.