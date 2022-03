Rapinatori in azione a Pagani, preso di mira anche un bar: si indaga

Non solo il supermercato Pam, ma anche il bar Palmieri di Pagani è stato preso di mira da una coppia di rapinatori, l'altro giorno. In entrambi i casi, i malviventi, con passamontagna e casco, si sono introdotti negli esercizi commerciali per rubare l'incasso.

Le indagini

Uno dei due ha impugnato la pistola per minacciare i titolari, mentre il complice lo attendeva fuori, pronto a fuggire. Accertamenti in corso.